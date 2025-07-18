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Генпрокуратура Азербайджана: за полгода арестовано имущество коррупционеров на 12 млн манатов

Генпрокуратура Азербайджана: за полгода арестовано имущество коррупционеров на 12 млн манатов Генпрокуратура Азербайджана: за полгода арестовано имущество коррупционеров на 12 млн манатов
Происшествия
18 июля 2025 г. 14:15
Генпрокуратура Азербайджана: за полгода арестовано имущество коррупционеров на 12 млн манатов

За первые шесть месяцев текущего года в рамках расследования коррупционных преступлений в Азербайджане был наложен арест на имущество общей стоимостью 12 млн манатов.

Как сообщает Report, данная информация была озвучена на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

По завершенным за этот период уголовным делам общий материальный ущерб, нанесенный чужому имуществу, составил 23 миллиона 512 тысяч 325 манатов. Из этой суммы уже обеспечено возмещение 5 миллионов 634 тысяч 673 манатов.

Для обеспечения полного возмещения ущерба по завершенным уголовным делам наложен арест на имущество стоимостью 12 миллионов 2 тысячи 365 манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan seizes over $7M in assets from corrupt officials

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