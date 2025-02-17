Генпрокуратура Азербайджана выдвинула обвинения против организаторов онлайн-казино

Генпрокуратура Азербайджана выдвинула обвинения группе лиц, подозреваемых в организации незаконных онлайн азартных игр и легализации полученных от этой деятельности доходов в размере 161 млн манатов.

Генпрокуратура Азербайджана выдвинула обвинения группе лиц, подозреваемых в организации незаконных онлайн азартных игр и легализации полученных от этой деятельности доходов в размере 161 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, обвинения предъявлены Юсифу Багиеву, Рамилю Саадову и Самиру Насибову.

Расследованием занималось Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана.

По данным следствия, Багиев вместе с пособниками разработал схему, позволившую обеспечить функционирование на территории страны принадлежащих ему онлайн-платформ для азартных игр, получив таким образом незаконный доход в особо крупном размере.

Кроме того, начиная с 2022 года, Багиев вступил в сговор с руководителем эмитентов электронных денег Paysis и Pulpal Самиром Насибовым. Багиев открыл электронные кошельки на имя подставных лиц, куда переводились доходы от азартных игр. Затем эти средства были распределены на многочисленные счета в различных банках. Общая сумма "отмытых" Юсифом Багиевым денежных средств превысила 161 млн манатов.

В ходе обысков, проведенных у подозреваемых, были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступной деятельности.

На основании собранных доказательств Юсифу Багиеву и Рамилю Саадову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем организованной группой в крупном размере) и 244-1.4 (организация или проведение азартных игр с получением особо крупного дохода) УК АР. Самиру Насибову инкриминируются статьи 193-1.3.1 и 193-1.3.2.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Юсифа Багиева избрана мера пресечения в виде ареста, а Рамиль Саадов и Самир Насибов помещены под полицейский надзор. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.