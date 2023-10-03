Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Суд не вынес окончательного решения в отношении лица, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана. На страницах некоторых медиа и в социальных сетях появилась информация о том,

Иранский суд не вынес окончательного решения в отношении лица, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что на страницах некоторых СМИ и в социальных сетях появилась информация о том, что обвиняемый в данном преступлении был приговорен к смертной казни.

"Заявляем, что азербайджанская сторона тщательно отслеживает ход уголовного дела по факту совершенного преступления, регулярно поддерживаются контакты с иранской стороной. Надеемся, что в ближайшее время суд вынесет справедливый приговор и обеспечит достойное наказание", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.