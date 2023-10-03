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Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране Суд не вынес окончательного решения в отношении лица, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране. Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана. На страницах некоторых медиа и в социальных сетях появилась информация о том,
Происшествия
3 октября 2023 г. 16:31
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Иранский суд не вынес окончательного решения в отношении лица, совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что на страницах некоторых СМИ и в социальных сетях появилась информация о том, что обвиняемый в данном преступлении был приговорен к смертной казни.

"Заявляем, что азербайджанская сторона тщательно отслеживает ход уголовного дела по факту совершенного преступления, регулярно поддерживаются контакты с иранской стороной. Надеемся, что в ближайшее время суд вынесет справедливый приговор и обеспечит достойное наказание", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

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Версия на английском языке Prosecutor General’s Office: Court made no final decision regarding perpetrator of terror attack at Azerbaijani embassy in Tehran
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Məhkəmə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində terror aktı törədən şəxslə bağlı yekun qərar çıxarmayıb"

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