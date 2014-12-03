​Генпрокуратура Азербайджана сделала заявление по поводу поджога сотрудника ГДП

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении лица, подозреваемого в оказании сопротивления сотруднику полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, 2 декабря в 19:30 житель Барды Джафаров Эльчин Алескер оглу, находясь в нетрезвом состоянии, нарушил правила дорожного движения на улице У.Гаджибекова г.Барда, проехав на красный свет. Нарушитель не повиновался приказу инспектора Дорожно-патрульной службы Государственного отдела дорожной полиции Бардинского РУП Агиля Гулиева и, бросив автомобиль марки "ВАЗ 2106", скрылся с места происшествия.

Вернувшись через 10 минут, Э.Джафаров облил требующего у него прохождения проверки на алкоголь и соответствующие документы инспектора полиции принесенным в пластмассовой посуде бензином и поджег его, создав угрозу его жизни.

По факту в отношении Э.Джафарова в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 315.2 УК (оказание сопротивления представителю власти с применением насилия) УК.

Пострадавший А.Гулиев получил ожог правой руки. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.

Э.Джафаров привлечен к следствию в качестве подозреваемого.