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Генпрокуратура: ВС Армении совершили преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана

Генпрокуратура: ВС Армении совершили преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана Генеральная прокуратура Азербайджана призвала международное сообщество привлечь к ответственности военно-политическое руководство Армении за военные преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения.
Происшествия
28 октября 2022 г. 10:18
Генпрокуратура: ВС Армении совершили преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала международное сообщество привлечь к ответственности военно-политическое руководство Армении за военные преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана в связи с ракетными обстрелами города Барда.

"Генеральная прокуратура Азербайджана призвала международные организации и в целом мировое сообщество обеспечить верховенство международного права путем принятия правовых мер юридической ответственности в отношении Армении и ее военно-политического руководства, совершивших преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана.

Мы осуждаем преступления против мира и безопасности человечества и с глубокой скорбью чтим память жертв!" - говорится в заявлении ведомства.

В Генеральной прокураторе напомнили, что Вооруженные силы Республики Армения в нарушение норм и принципов международного права подвергли обстрелу объекты гражданской инфраструктуры в городах и районах, удаленных от зоны конфликта и прифронтовой зоны Азербайджана, в частности жилые дома, больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады, административные здания государственных учреждений, сельскохозяйственные угодья: "ВС Армении совершили преступления против мира и безопасности человечества, а также военные преступления путем обстрела из различных видов оружия, баллистических ракет, а также запрещенного артиллерийского вооружения. Мирные жители, не имевшие никакого отношения к войне, были зверски убиты. Масштабный ущерб был нанесен гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательства".

28 октября 2020 года в результате очередного ракетного удара по городу Барда, находящегося вне зоны боевых действий, 21 мирный житель, из них 4 женщины и 17 мужчин были умышленно убиты, 83 человека, из них 8 детей, 17 женщин и 58 мужчин, получили ранения.

7 ноября 2020 года, в последние дни войны, в результате ракетного обстрела ВС Армении села Ени Айриджа Бардинского района погиб 1 ребенок.

В результате ракетно-артиллерийского обстрела города Барда 5, 08, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года 29 человек, из них 8 женщин, 19 мужчин и 2 ребенка были умышленно убиты; 112 человек, из них 26 женщин, 71 мужчина и 15 детей получили ранения различной степени тяжести. Крупный ущерб был причинен объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту, жилым домам и другим строениям.

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Версия на английском языке Prosecutor General's Office releases statement on second anniversary of missile attacks on Barda
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Bərdəyə edilmiş raket hücumlarının ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

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