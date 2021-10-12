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Генпрокуратура Азербайджана обратилась к желающим получить образование за рубежом

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к желающим получить образование за рубежом "В последнее время участились случаи мошенничества, связанных с вымогательством у граждан различных сумм денег под предлогом организации обучения за рубежом".
Происшествия
12 октября 2021 г. 11:50
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к желающим получить образование за рубежом

"В последнее время участились случаи мошенничества, связанных с вымогательством у граждан различных сумм денег под предлогом организации обучения за рубежом".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что органами прокуратуры осуществляются меры по устранению подобных негативных явлений, а также выявлению и привлечению виновных лиц к ответственности: "Министерство образования Азербайджана не сотрудничает ни с одной компанией в сфере образования за рубежом, а также в связи с процедурами признания дипломов, и не несет никакой ответственности за деятельность этих компаний.

В то же время мы заявляем, что, поскольку признание иностранных специальностей высшего образования рассматривается в индивидуальном порядке, необходимо обратиться в Агентство по обеспечению качества образования на основании соответствующего документа о высшем образовании".

"Генеральная прокуратура обращается к гражданам незамедлительно сообщать о подобных случаях мошенничества по телефонам call-центра 961 и горячей линии 161, в том числе посредством страниц генпрокуратуры в соцсетях", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq xaricdə təhsil almaq istəyən şəxslərə xəbərdarlıq edib

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