Генпрокуратура Азербайджана обратилась к украинским коллегам в связи с угрозами в адрес журналиста

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Азербайджана направила официальное обращение в Генпрокуратуру Украины в связи с угрозами в адрес командированного в Украину сотрудника ИА Report Мубариза Асланова, столкнувшегося с угрозами и преследованием в Киеве 19-29 ноября прошлого года со стороны неизвестных лиц.

В Совете печати Азербайджана сообщили Report, что оповещены об обращении Генпрокуратуры.

В обращении Генпрокуратуры Азербайджана содержится призыв к Генпрокуратуре Украины взять под контроль рассмотрение уголовного дела, возбужденного управлением полиции Печерского района в связи с угрозами расправы и преследованием журналиста М.Асланова, выявить и привлечь к ответственности виновных. Генпрокуратура Азербайджана призвала предпринять все надлежащие мероприятия для обеспечения безопасности журналиста М.Асланова в Украине.

Отметим, что 19-29 ноября прошлого года редактор ИА Report Мубариз Асланов в ходе рабочей командировки в Киев подвергся преследованию со стороны неизвестных на автомобиле марки Şkoda с государственным номером AA-6164-BI. Неизвестные также подстерегли его на улице, пригрозив оружием. В связи с инцидентами Совет печати обратился в посольство Украины в Азербайджане.