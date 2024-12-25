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Генпрокуратура Азербайджана: Идентификация жертв авиакатастрофы продолжается

Генпрокуратура Азербайджана: Идентификация жертв авиакатастрофы продолжается Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает следственные действия по уголовному делу, возбужденному в связи с авиакатастрофой в городе Актау Казахстана, в том числе меры по установлению личностей жертв.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 21:11
Генпрокуратура Азербайджана: Идентификация жертв авиакатастрофы продолжается

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает следственные действия по уголовному делу, возбужденному в связи с авиакатастрофой в городе Актау Казахстана, в том числе меры по установлению личностей жертв.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в административном здании Генеральной прокуратуры, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160 (вблизи станции метро "Дярнягюль"), проводится забор ДНК у близких родственников.

"Поэтому просим членов семей потерпевших обратиться по указанному адресу или в районные (городские) прокуратуры по месту жительства для сдачи соответствующих анализов, а также в случае возникновения дополнительных вопросов звонить в колл-центр Генеральной прокуратуры по номеру "961", на горячую линию "161" и контактный номер (012) 361 16 42", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Təyyarə qəzasındakı zərərçəkmişlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi davam etdirilir

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