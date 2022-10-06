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Генпрокуратура: Азербайджан вернул Армении 164 пленных и 1 713 тел

Генпрокуратура: Азербайджан вернул Армении 164 пленных и 1 713 тел Азербайджан вернул Армении 164 взятых в плен в период Отечественной войны и 1 713 тел.
Происшествия
6 октября 2022 г. 12:52
Генпрокуратура: Азербайджан вернул Армении 164 пленных и 1 713 тел

Азербайджан вернул Армении 164 взятых в плен в период Отечественной войны и 1 713 тел.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

"В период 44-дневной Отечественной войны пропали без вести 6 наших военнослужащих. С 27 сентября 2020 года по сентябрь 2022 года армянской стороне были переданы 164 армянских пленных и 1713 тел", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Azərbaycan əsir götürülmüş 164 ermənini və 1 713 meyiti qarşı tərəfə təhvil verib"

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