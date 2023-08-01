Генпрокуратура: Азербайджан привлечет к ответственности любого, кто принимал участие в геноциде

Азербайджанское государство привлечет к ответственности любого, кто принимал участие в геноциде против азербайджанцев в Карабахе.

Азербайджанское государство привлечет к ответственности любого, кто принимал участие в геноциде против азербайджанцев в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров в передаче Əsas məsələ на AzTV.

Он сказал, что в геноцид в Мешали – это не первый случай преступления подобного рода: "Все совершенные поступления в Кяркиджахане, Ходжалы, Баш-Гюнейтяпя, Башлыбеле, Гарадаглы, а также "Туннельная резня" задокументированы. Есть перечень убитых и пострадавших при этих событиях граждан. Предварительные необходимые следственные действия по каждому случаю завершены. Сегодня мы можем представить всем документы от 1992 года по геноциду в Мешали. В то же время в 2022 году мы объявляли, что это преступление не имеет срока давности".