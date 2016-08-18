Генконсульство: Время отправки тела Ровшана Лянкяранского в Азербайджан зависит от решения членов его семьи

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Тело раненого в результате вооруженного нападения и вскоре скончавшегося в больнице Ровшана Джаниева (Лянкяранский) пока находится в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

"Время отправки тела в Азербайджан зависит от решения членов семьи Ровшана Джаниева", - добавили в Генконсульстве.

Отметим, что покушение на Р.Джаниева было совершено в Стамбуле в ночь с 17-го на 18-ое августа. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором он находился.