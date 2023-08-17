Генеральный прокурор Азербайджана посетил Кяльбаджар и Лачын

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев посетил несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев посетил несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Делегацию в поездке сопровождали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками Энвер Эфендиев.

В ходе поездки делегация провела встречи с работниками военных прокуратур Кяльбаджарского района, городов Кяльбаджара и Лачына, ознакомилась с условиями их работы.

Генеральный прокурор отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наша страна неуклонно развивается в военной сфере, равно как и в других областях. Отмечалось, что свидетельством того является славная победа, одержанная в Отечественной войне.

Делегация под руководством генпрокурора также встретилась с военнослужащими воинских частей, расположенных в Кяльбаджарском и Лачынском районах, ознакомилась с их служебными и бытовыми условиями.

В заключение группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.