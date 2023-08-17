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Генеральный прокурор Азербайджана посетил Кяльбаджар и Лачын

Генеральный прокурор Азербайджана посетил Кяльбаджар и Лачын Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев посетил несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.
Происшествия
17 августа 2023 г. 12:41
Генеральный прокурор Азербайджана посетил Кяльбаджар и Лачын

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев посетил несколько воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Делегацию в поездке сопровождали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками Энвер Эфендиев.

В ходе поездки делегация провела встречи с работниками военных прокуратур Кяльбаджарского района, городов Кяльбаджара и Лачына, ознакомилась с условиями их работы.

Генеральный прокурор отметил, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наша страна неуклонно развивается в военной сфере, равно как и в других областях. Отмечалось, что свидетельством того является славная победа, одержанная в Отечественной войне.

Делегация под руководством генпрокурора также встретилась с военнослужащими воинских частей, расположенных в Кяльбаджарском и Лачынском районах, ознакомилась с их служебными и бытовыми условиями.

В заключение группе отличившихся на службе военнослужащих были вручены ценные подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Kəlbəcər və Laçına səfər edib, hərbçilərlə görüşüb

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