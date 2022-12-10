Генеральная прокуратура выступила с видеообращением к общественности

Генеральная прокуратура выступила с видеообращением к общественности по поводу случаев насилия в отношении женщин.

Генеральная прокуратура выступила с видеообращением к общественности по поводу случаев насилия в отношении женщин.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении Генеральной прокуратуры, опубликованном в социальной сети Facebook.

Прокурор пресс-службы Генпрокуратуры АР, юрист первой категории Айнур Эфендиева заявила, что психическое и физическое насилие против женщин остается угрозой для здорового общества.

«В результате случаев умышленного убийства в 2022 году пострадали 79 женщин. Самая большая преграда в борьбе с насилием против женщин - это молчание. Если вы столкнулись со случаями насилия против женщин, то немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", - говорится в видеообращении.