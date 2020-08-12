Генпрокуратура о размещенных в соцсетях фотографиях пыток

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с распространившимися всоциальных сетях изображениями пыток.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространила заявление в связи с распространившимися в социальных сетях изображениями пыток.

В поступившей в Report информации из пресс-службы Генеральной прокуратуры говорится:

"В ряде СМИ и социальных сетях распространились якобы снятые в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел фотоснимки, на которых запечатлены сцены пыток и нечеловеческого обращения в отношении некоторых лиц, привлеченных по уголовному делу, следствие по которому ведется Следственным управлением Генеральной прокуратуры, по факту организации действий в ночь с 14 на 15 июля, повлекших нарушение общественного порядка.

Утверждения о том, что указанные фотоснимки были сделаны на территории страны являются абсолютно ложными и преследуют цель нарушить общественно-политическую стабильность, бросить тень на целенаправленные мероприятия, осуществляемые правоохранительными органами в сфере борьбы с преступностью.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики решительно заявляет о том, что лица, изображенные на фотоснимках, не были привлечены к следствию в качестве свидетелей, обвиняемых или подозреваемых. В отношении них в Следственном управлении Генеральной прокуратуры не проводились какие-либо следственные действия.

Генеральная прокуратура заявляет, что недопустимо распространение необъективной дезинформации, преследующей цель ввести в заблуждение общественное мнение".