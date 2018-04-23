Генералам бывшего МНБ вынесен приговор - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО-4

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Как сообщает Report, генерал Теймур Гулиев приговорен к 12 годам, Физули Алиев - 14 годам, Заур Мамедов - к 10 годам и 6 месяцам, Натиг Алыев - к 10 годам и 6 месяцам, Анар Ширалиев и Эшгин Алиев - к 3 годам лишения свободы каждый.

***15:45

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ По решению суда, генерал Субахир Гурбанов лишен свободы сроком на 14 лет.

***11:34

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабунчинском райсуде начался судебный процесс над экс-начальниками управлений и главного управления упраздненного министерства нацбезопасности (МНБ) – генералами Субахиром Гурбановым, Теймуром Гулиевым и Натаван Мирватовой, а также иными должностными лицами этой структуры – Физули Алиевым, Зауром Мамедовым, Натиком Алыевым, Фархадом Атаевым, Анаром Ширалиевым, Эшгином Алиевым и Эльшадом Ализовым.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, зачитывается приговор.

*** 10:40

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ До начала судебного процесса журналисты обратились за комментариями к генералу Натаван Мирватовой, в отношении которой не было принята мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, Н.Мирватова отказалась от комментариев, заявив, что не желает говорить.

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*** 09:02

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабунчинском райсуде завершится судебный процесс над экс-начальниками управлений и главного управления упраздненного министерства нацбезопасности (МНБ) – генералами Субахиром Гурбановым, Теймуром Гулиевым и Натаван Мирватовой, а также иными должностными лицами этой структуры – Физули Алиевым, Зауром Мамедовым, Натиком Алыевым, Фархадом Атаевым, Анаром Ширалиевым, Эшгином Алиевым и Эльшадом Ализовым.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, будет зачитан приговор.

Отметим, что в последний раз 15 марта генералы бывшего МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев и Натаван Мирветова выступили с заключительным словом. Они попросили у суда оправдания, после судебная коллегия удалилась на совещание.

Напомним, что гособвинитель попросил для Субахира Гурбанова 16 лет, Теймура Гулиева - 16 лет, генерала Натаван Мирветовой – 12 лет, Физули Алиева – 15 лет, Заура Мамедова – 13 лет, Натика Алыева – 14 лет, Фархада Атаева – 7 лет, Анара Ширалиева – 7 лет, Эшгина Алиева - лет, Эльшада Азизова – 8 лет лишения свободы. Также прокурор попросил представления на лишение обвиняемых генералов звания отправить президенту Республики, в связи другими обвиняемыми – в соответствующие структуры

Он потребовал принять законное решение в связи с гражданскими исками потерпевших.

Кроме того, попросил удовлетворить гражданский иск Службы госбезопасности на сумму 1 млн манатов против обвиняемых.

Также он попросил вынести законное решение о конфискации арестованного имущества обвиняемых.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.