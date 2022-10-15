О нас

Физули Асадов: Движение на автомагистрали Баку-Газах частично обеспечено

Физули Асадов: Движение на автомагистрали Баку-Газах частично обеспечено «Продолжаются меры по устранению последствий аварии, произошедшей на водопроводе в направлении магистрали Кюр - Баку Карадагского района, на место происшествия доставлены более десяти видов техники и около 14 насосов». Как сообщает Report, об этом
Происшествия
15 октября 2022 г. 13:17
Физули Асадов: Движение на автомагистрали Баку-Газах частично обеспечено

Для устранения последствий аварии, произошедшей на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района, доставлены более десятки единиц техники и около 14 насосов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы пожарной охраны МЧС генерал-майор Физули Асадов.

По его словам, что в настоящее время на место происшествия привлечен личный состав Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войск гражданской обороны МЧС: «В первую очередь, мы хотим добиться полного восстановления движения на автотрассе. В результате принятых в связи с этим мер движение на дороге уже частично обеспечено».

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке General: "Su kəmərində baş vermiş qəza yerinə 10-dan artıq texnika və 14-ə yaxın nasos gətirilib"

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi