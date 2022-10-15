Физули Асадов: Движение на автомагистрали Баку-Газах частично обеспечено

«Продолжаются меры по устранению последствий аварии, произошедшей на водопроводе в направлении магистрали Кюр - Баку Карадагского района, на место происшествия доставлены более десяти видов техники и около 14 насосов». Как сообщает Report, об этом

Для устранения последствий аварии, произошедшей на водопроводе Кура-Баку на территории Гарадагского района, доставлены более десятки единиц техники и около 14 насосов.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы пожарной охраны МЧС генерал-майор Физули Асадов.

По его словам, что в настоящее время на место происшествия привлечен личный состав Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, войск гражданской обороны МЧС: «В первую очередь, мы хотим добиться полного восстановления движения на автотрассе. В результате принятых в связи с этим мер движение на дороге уже частично обеспечено».