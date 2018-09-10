Генерал: В связи с началом нового учебного года полиция усилит меры безопасности в Баку

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В связи с началом нового учебного года полиция усилит меры безопасности в Баку.

Об этом в заявлении Report сообщил заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

По его словам, 15 сентября в связи с началом нового учебного года территории действующих в Баку учебных заведений будут взяты под контроль с целью защиты общественного правопорядка и безопасности.

С.Багиров отметил, что с целью исключения каких-либо нежелательных инцидентов и обеспечения безопасности пришедших на День знаний учеников и их родителей на территории образовательных учреждений будут увеличены наряды полиции, приняты все необходимые меры безопасности. В связи с началом нового учебного года Государственная дорожная полиция также будет работать в усиленном режиме.