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Генерал Ровшан Акперов отказался от дачи показаний в суде 

Генерал Ровшан Акперов отказался от дачи показаний в суде  Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.
Происшествия
30 июля 2021 г. 14:51
Генерал Ровшан Акперов отказался от дачи показаний в суде 

Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта Ровшана Акперова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Габиба Гасанова было объявлено о начале судебного расследования.

Затем прокурор огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Р.Акперов, направленный Министерством обороны Азербайджана в 95-дневную служебную командировку в Украину в 2001 году, ночью 31 мая в кафе "Сикора" в Киеве убил своего знакомого Эльчина Алиева, а также ударил Мазахира Шихалиева.

Комментируя выдвинутые против него обвинения Р.Акперов заявил, что не признает себя виновным и данное убийство не имеет к нему никакого отношения.

Суд предоставил слово обвиняемому, однако Р.Акперов отказался от дачи показаний на нынешнем этапе.

На процессе выступил законный представитель убитого Э.Алиева, его отец Фадаи Алиев. Мужчина отметил, что весть о смерти сына получил в ночь убийства: "Тело Эльчина привезли его друзья - Назим Ибрагимов и Самед Новрузов. Брат Самеда сказал, что Эльчина убил генерал".

Очередное заседание суда назначено на 25 августа.

Отметим, что 15 марта 2021 года Ровшан Акперов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (намеренное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК АР. По представлению Генеральной прокуратуры решением Бакинского военного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке General Rövşən Əkbərov məhkəmədə ifadə verməkdən imtina edib

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