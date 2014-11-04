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    Генерал Рафик Аббасов назначен на высокую должность в МВД Азербайджана

    Начальник ГУБОП Миргафар Сейидов освобожден от занимаемой должности и назначен на пост начальника ГУПГБ

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) произошли кадровые перестановки. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах Азербайджана.

    В сообщении говорится, что приказом министра внутренних дел Рамиля Усубова начальник главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) генерал-майор Рафик Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником главного отдела кадров МВД.

    Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) генерал-майор Миргафар Сейидов также освобожден от занимаемой должности и назначен начальником ГУПГБ.

    Другим приказом Рамиля Усубова начальник Губинского районного отделения полиции Сейфулла Азимов назначен  начальником ГУБОП.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, официальная информации в связи с кадровыми перестановками в МВД будет дана в течение дня.

    Отметим, что данная информацию впервые появилась на сайте Qafqazinfo.az.

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