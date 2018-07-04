Генеральная прокуратура, МВД и СГБ распространили совместное сообщение в связи с покушением на Эльмара Велиева

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 3 июля около 20.30 глава Исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев и его охранник Гасым Ашбазов в результате огня, открытого неизвестным перед административным зданием исполнительной власти, получили телесные повреждения различной степени и были помещены в больницу.

Как передает Report, сообщается, что совершивший преступление Юнис Сафаров, родившийся в 1983 году в городе Гянджа, сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые несли службу на этой территории.

По факту в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.3, 120.2.7 (попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности или выполнением общественного долга) и 228 (незаконное приобретение огнестрельного оружия). Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности.

В настоящее время состояние здоровья пострадавших от преступления Эльмара Велиева и Гасыма Ашбазова удовлетворительное, обоим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Принимаемые по факту меры находятся под личным контролем Президента Азербайджана.