Генерал ликвидированного МНБ переведен в исправительное учреждение

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Начальник Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майор Эльчина Гулиев и сотрудник того же центра, полковник Азер Мехтиев переведены в исправительное учреждение №9 Бакинского следственного изолятора.

Как сообщает Report, эти лица будут отбывать дальнейшее наказание в данном исправительном учреждении.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году.

Решением Бакинского военного суда Э.Гулиев был приговорен к 10 годам и 6 месяцам, А.Мехтиев - к 8 годам лишения свободы. Суд принял решение о направлении представления президенту страны о лишении звания обоих обвиняемых лиц. Суд не удовлетворил гражданский иск потерпевших.

Гражданский иск Государственной службы безопасности в отношении Э.Гулиева на сумму 7 миллионов манатов был удовлетворен. Принято решение о конфискации имущества обвиняемых лиц, на которое был наложен арест. Обвиняемые подали апелляционную жалобу на приговор суда. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу, оставив приговор в силе.

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор Антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.