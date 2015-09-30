​Генерал-лейтенант Зия Юсифзаде похоронен во II Аллее почетного захоронения - ФОТО

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись похороны скончавшегося сегодня начальника Академии министерства национальной безопасности (МНБ) имени Гейдара Алиева генерал-лейтенанта Зии Юсифзаде.

Как сообщает Report, его предали земле во II Аллее почетного захоронения. На похоронах приняли участие министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов, глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов, представители госструктур и общественности.

На похоронах солдаты открыли трехкратный траурный салют.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева 28 июня 1999 года З.Юсифзаде был восстановлен на военную службу и назначен начальником Академии МНБ имени Гейдара Алиева.