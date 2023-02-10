Генерал Этибар Мирзаев побывал в мобильном полевом госпитале МЧС в Кахраманмараше

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев побывал в мобильном полевом госпитале МЧС Азербайджана, действующем в городе Кахраманмараше в связи с землетрясением, произошедшим в Турции.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев побывал в мобильном полевом госпитале МЧС Азербайджана, действующем в городе Кахраманмараше в связи с произошедшим в Турции землетрясением.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом Мирзаев сказал журналистам.

"В настоящее время в госпитале оказывается медицинская помощь пострадавшим от землетрясения. Там работает 41 медицинский работник МЧС Азербайджана", - сказал замминистра.

Он сообщил, что в спасательных операциях в Кахраманмараше задействованы 8 поисковых собак МЧС.

Напомним, что мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана работает в турецком Кахраманмараше с 9 февраля. В результате поисково-спасательных операций сотрудники МЧС спасли из-под завалов 45 человек, а также извлекли тела 269 человек.