Генерал бывшего МНБ: Я неоднократно выполнял спецзадания Эльдара Махмудова

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны показания, данные следствию бывшим начальником Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майором Эльчином Гулиевым.

Как сообщает Report, Э.Гулиев сказал, что не признает своей вины по выдвинутому обвинению.

В своих показаниях он сказал, что с 2007 года по 25 ноября 2015 года занимал должность начальника Антитеррористического центра и с указанной даты был назначен завкафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева.

Он отметил, что неоднократно выполнял спецзадания министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

В своих показаниях предварительному следствию Э.Гулиев заявил, что бывший министр Э.Махмудов намекнул ему о необходимости зарабатывать деньги по курируемым им сферам и неоднократно спрашивал, есть ли в этих структурах деньги, или нет.

Он заявил, что вместе с бывшим замначальника возглавляемого им до октября 2015 года центра Ильгаром Алиевым и другими лицами взял из кассы Финансового управления МНБ деньги, и в целом наличные в размере 7.360.58 манатов не были потрачены по назначению.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. В то время Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Затем эту меру наказания продлили несколько раз.

Напомним, что после известных событий вокруг бывшего МНБ начальник Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майор Эльчин Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен завкафедрой Академии МНБ имени Гейдара Алиева.