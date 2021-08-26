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Гендиректора Центральной больницы Гаджигабула будут судить за растрату

Гендиректора Центральной больницы Гаджигабула будут судить за растрату На генерального директора юридического лица публичного права "Центральная больница Гаджигабульского района" заведено уголовное дело.
Происшествия
26 августа 2021 г. 11:28
Гендиректора Центральной больницы Гаджигабула будут судить за растрату
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На генерального директора юридического лица публичного права "Центральная больница Гаджигабульского района" заведено уголовное дело.

Как сообщает Report, генеральный директор больницы Гараев Бейдулла Арастун оглу обвиняется в присвоении и растрате.

В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) Уголовного кодекса АР. Расследование уголовного дела завершено, дело направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Агиля Мусаева.

Подготовительное заседание суда назначено на 6 сентября.

Потерпевшим по делу признан Фархадов Фейруз Фархад оглы.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabul Mərkəzi Xəstəxanasının baş direktoru barəsində cinayət işi başlanılıb

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