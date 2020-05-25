Наверх

Гендиректор компании зарезал гражданина Азербайджана в Петербурге

Гендиректор компании зарезал гражданина Азербайджана в Петербурге

© Report

В Санкт-Петербурге генеральный директор коммерческой структуры зарезал мужчину после ссоры.

Как сообщает Report со ссылкой на АБН, 23 мая в 11:33 в полицию поступило сообщение от 41-летнего генерального директора одной из петербургских компаний. Он сообщил, что в его квартире в доме №10 по улице Асафьева находится труп мужчины с ножевым ранением.

Прибывшие на место сотрудники МВД РФ нашли в квартире труп 33-летнего гражданина республики Азербайджан с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и синяками на голове.

Вечером того же дня гендиректор пришел в полицию с явкой с повинной. Он рассказал, что за полчаса до вызова полицейских во время внезапно возникшей ссоры убил гражданина Азербайджана ножом.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!