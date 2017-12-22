Гендиректор "Интерфакс-Азербайджан" будет похоронен в Баку 23 декабря - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный директор агентства "Интерфакс-Азербайджан" Александр Иванов будет похоронен в Баку 23 декабря.

Как сообщает Report, церемония прощания с А. Ивановым пройдет с 12 до 14 часов в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц.

А. Иванов будет похоронен на Ясамальском кладбище в Баку.

Гражданская панихида пройдет в зале "Элиза" Бакинского развлекательного центра.

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Тело генерального директора информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" Александра Иванова будет доставлено в Баку из Москвы 23 декабря. Как сообщает Report, А. Иванов будет похоронен на одном из кладбищ азербайджанской столицы.

Сегодня в Москве состоится церемония прощания с А. Ивановым.

Напомним, что накануне в Москве скоропостижно от кровоизлияния в мозг на 68-ом году жизни скончался генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" А. Иванов.

Он родился 12 июля 1950 года в Баку. В августе 2005 года был назначен генеральным директором Информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан".