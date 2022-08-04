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Гендиректор "Азеригаз" назвал возможную причину взрыва в Хырдалане

Гендиректор "Азеригаз" назвал возможную причину взрыва в Хырдалане "Возможно, взрыв в жилом доме в Хырдалане произошел из-за утечки газа".
Происшествия
4 августа 2022 г. 00:10
Гендиректор Азеригаз назвал возможную причину взрыва в Хырдалане

"Возможно, взрыв в жилом доме в Хырдалане произошел из-за утечки газа".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев.

"По предварительной информации, двое из пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Хырдалане были мастерами, которые ремонтировали квартиру. Но это предположение. Точная информация будет доступна после завершения расследования", - сказал Р.Алиев.

Он отметил, что подача газа в здание полностью прекращена.

"Соответствующие органы начнут совместное расследование инцидента. В процесс также будет вовлечено ПО "Азеригаз". После этого общественности будет предоставлена подробная информация", - подчеркнул гендиректор.

Р.Алиев добавил, что владельца квартиры не было дома во время инцидента. В помещении работали мастера. Согласно сведениям, полученным от очевидцев, взрыв газа возможен из-за утечки газа.

"В ПО "Азеригаз" не поступала информация о проведении ремонта в квартире для прекращения подачи газа", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке “Azəriqaz" rəhbəri Xırdalandakı partlayışın mümkün səbəbini açıqlayıb

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