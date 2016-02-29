​ГДП выразила отношение к инциденту между полицейским и женщиной-водителем

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Государственное управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) выразило отношение к инциденту между полицейским и женщиной-водителем. Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью управления, полковник полиции Вагиф Асадов, сотрудники дорожной полиции, находящиеся при исполнении служебных обязанностей на автомобиле с государственным номером 99 YP 497 на территории Хатаинского района, выявили факт повреждения переднего правого крыла автомобиля с государственным номером 99 FH 475: "В ходе наблюдения также выявлено, что водитель указанного автомобиля не уступил дорогу на пересечении улицы Наджафгулу Рафиева и проспекта Бабека. В то же время находящаяся за рулем женщина-водитель не среагировала на требование остановиться.

Водитель также не среагировала на второе требование остановить автомобиль.

В результате автомобиль был принудительно остановлен на улице Сулеймана Везирова. Женщина-водитель на требование предъявить документы заявила, что не имеет документов, оскорбив сотрудника полиции нецензурными словами. Она также исцарапала лицо полицейского.

На видеокадрах видно, как женщина падает. Это означает, что при попытке исцарапать полицейского, он предпринял меры самообороны. Затем, как видно на видеокадрах, женщина вновь села в машину и попыталась сбежать, однако сотрудник полиции помешал ей, воспользовавшись открытым окном.

В результате женщина-водитель и находящийся в машине мужчина, - по первоначальным предположениям, ее муж, - оштрафованы решением Хатаинского районного суда по 200 манатов каждый. Полицейский же в результате нанесенных ему увечий находится в госпитале. Расследование по данному факту продолжается".

В.Асадов добавил, что свидетели происшествия приглашены в 37-е отделение полиции Хатаинского районного управления полиции (РУП): "Сейчас слушаются показания свидетелей. В первую очередь, подобное поведение женщины-водителя недопустимо. Во-вторых, в отношении полиции нельзя проявлять подобную агрессию".