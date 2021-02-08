ГДП: Выехавшие на автобусную полосу и остановку будут оштрафованы

Об этом Report сказал начальник отдела Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов

"Дорожная полиция посредством камер осуществляет мероприятия по контролю над беспрерывностью движения по автобусным полосам".

Об этом Report сказал начальник отдела Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он сказал, что при обнаружении выехавших на эту полосу и остановившихся там автомобилей незамедлительно сообщается сотрудникам, несущим службу на территории:

"Сотрудники ДПС при обнаружении этих водителей принимают меры в их отношении, либо после беседы агитационного характера обеспечивается вывоз автомобиля с территории. Полиция требует от водителей не допускать подобных правонарушений. В то же время для обеспечения непрерывности движения транспорта требуется строго следовать правилам. С другой стороны, водители такси, либо владельцы частных автомобилей паркуются на остановке или поблизости, что препятствует комфортному въезду автобусов на остановку. В результате остановка на проезжей части дороги приводит к задержке транспортных средств, автобусы высаживают и подсаживают пассажиров на проезжей части, ставя жизнь пассажиров под угрозу".

В.Асадов отметил, что дорожная полиция уже предпринимает определённые шаги для предотвращения этого:

“Решение этой проблемы включает не только штрафование и привлечение к ответственности водителей, но и проведение просветительских работ. Однако, к сожалению, неверная организация некоторых автобусных остановок и стоянок такси создают определенные проблемы. Создание специальных карманов для автобусов на автобусных остановках и выделение для такси специальных мест могут создать большие возможности для решения проблемы".

"Просветительская работа среди водителей дает определенные положительные результаты", - сказал В.Асадов.