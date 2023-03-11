ГДП: Водители мопедов совершают опасные маневры в пробках

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов.

Как сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев, в последнее время большинство людей жалуются на поведение водителей мопедов.

Он отметил, что эти водители совершают опасные маневры в пробках, не пользуются защитными средствами, грубо нарушают правила дорожного движения: "Большинство водителей мопедов являются курьерами. Они все время куда-то спешат, подвергая опасности как свою жизнь, так и жизнь других водителей".

"Мы еще раз требуем от водителей мопедов, чтобы они пользовались защитными средствами (шлемы и пр.), не нарушали правила дорожного движения", - добавил Р.Тагиев.