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ГДП: Водители мопедов совершают опасные маневры в пробках

ГДП: Водители мопедов совершают опасные маневры в пробках Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов.
Происшествия
11 марта 2023 г. 13:32
ГДП: Водители мопедов совершают опасные маневры в пробках

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов.

Как сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев, в последнее время большинство людей жалуются на поведение водителей мопедов.

Он отметил, что эти водители совершают опасные маневры в пробках, не пользуются защитными средствами, грубо нарушают правила дорожного движения: "Большинство водителей мопедов являются курьерами. Они все время куда-то спешат, подвергая опасности как свою жизнь, так и жизнь других водителей".

"Мы еще раз требуем от водителей мопедов, чтобы они пользовались защитными средствами (шлемы и пр.), не нарушали правила дорожного движения", - добавил Р.Тагиев.

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Moped sürücüləri tıxaclarda təhlükəli manevrlər edir, heç bir təhlükəsizlik avadanlıqlarından istifadə etmir"

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