Дорожная полиция прокомментировала вопрос о зафиксированном радаром автомобиле "ВАЗ-2107", движущемся со скоростью 230 км/ч

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку внесло ясность в информацию о зафиксированном радаром автомобиле российского производства "ВАЗ-2107", движущемся со скоростью 230 км/ч.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Вагиф Асадов, передвижение данного автомобиля со скоростью 230 км/ч вполне возможно: "Естественно, вопрос нужно расследовать. Вполне возможно, что были осуществлены изменения в двигателе автомобиля. То есть, для усиления двигателя могли увеличить количество усилительных устройств. Естественно, в этом случае автомобиль может передвигаться со скоростью не 180, а 230 км/ч.

Радар является техническим средством, и вмешаться в его работу невозможно. Однако, произвести изменения в двигателе автомобиля представляется возможным. Есть даже водители, которые заменяют двигатели своих автомобилей на более мощные".

Отметим, что в соцсетях разместили фото электронного протокола зафиксированного радаром автомобиля "ВАЗ-2107", движущегося со скоростью 230 км/ч.