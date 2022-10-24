ГДП: Въезжающие на автобусные полосы транспортные средства будут штрафоваться

"В Баку въезжающие на автобусные полосы другие транспортные средства будут штрафоваться в размере 40 манатов в соответствии с пунктом 1 статьи 327 Кодекса об административных правонарушениях".

"В Баку въезжающие на автобусные полосы другие транспортные средства будут штрафоваться в размере 40 манатов в соответствии с пунктом 1 статьи 327 Кодекса об административных правонарушениях".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По словам представителя ГДП, сегодня на еще одной столичной улице прокладывается автобусная полоса.

"Нарушители будут выявляться и привлекаться к административной ответственности не только сотрудниками дорожно-патрульной службы, но при помощи специальных технических средств”, - сказал А.Аскерли.