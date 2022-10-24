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ГДП: Въезжающие на автобусные полосы транспортные средства будут штрафоваться

ГДП: Въезжающие на автобусные полосы транспортные средства будут штрафоваться "В Баку въезжающие на автобусные полосы другие транспортные средства будут штрафоваться в размере 40 манатов в соответствии с пунктом 1 статьи 327 Кодекса об административных правонарушениях".
Происшествия
24 октября 2022 г. 16:58
ГДП: Въезжающие на автобусные полосы транспортные средства будут штрафоваться

"В Баку въезжающие на автобусные полосы другие транспортные средства будут штрафоваться в размере 40 манатов в соответствии с пунктом 1 статьи 327 Кодекса об административных правонарушениях".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По словам представителя ГДП, сегодня на еще одной столичной улице прокладывается автобусная полоса.

"Нарушители будут выявляться и привлекаться к административной ответственности не только сотрудниками дорожно-патрульной службы, но при помощи специальных технических средств”, - сказал А.Аскерли.

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Avtobus zolağına təyinatı üzrə daxil olmayan digər nəqliyyat vasitələri cərimələnəcək"

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