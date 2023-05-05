В связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение

В связи с "Бакинским марафоном-2023", который пройдет 7 мая, движение транспорта на ряде улиц и проспектов столицы будет полностью ограничено с 8:00 до 14:00.

В связи с "Бакинским марафоном-2023", который пройдет 7 мая, движение транспорта на ряде улиц и проспектов столицы будет полностью ограничено с 8:00 до 14:00.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Марафон пройдет по маршруту: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал – площадь Азадлыг - проспект Нефтяников – проспект 8 Ноября - Бакинский бульвар Белый город – круг Белого города - улица Хагани Рустамова – мимо Парка военных трофеев – с пересечения улиц Юсифа Сафарова и А. Джалилова в сторону моста Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли – проспект Азадлыг – улицы З.Алиевой и Расула Рзы – проспект Нефтяников – круг Азнефть в направлении поселка Баил – Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (Baku Crystal Hall) - Площадь Государственного флага", - отметил он.

"Для организации движения участников марафона просим учесть невозможность движения всех видов транспортных средств в этом направлении и заранее отдать предпочтение альтернативным вариантам передвижения", - сказал Аскерли.

Отметим, что "Бакинский марафон-2023" пройдет по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом "Победи ветер".