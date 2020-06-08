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ГДП: В период жесткого карантина в Баку организовано более 80 стационарных постов - ВИДЕО

ГДП: В период жесткого карантина в Баку организовано более 80 стациона

© Report

Решением Оперативного штаба при Кабинете министров в минувшие выходные сотрудники Управления государственной дорожной полиции города Баку продолжили нести службу на территории столицы в усиленном режиме работы.

Как сообщили Report в Управлении, административные территории, улицы и проспекты столицы были взяты под полный контроль дорожной полиции.

"Для этого были созданы более 80 стационарных постов и новых проверочных пунктов. В этот период не были зарегистрированы серьезные правонарушения. Это было достигнуто за счет проведенных пропагандистских работ", - отметили в Управлении.

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