​ГУДП в очередной раз предупредило водителей

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Главное управление дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана в очередной раз предупредило водителей. Как сообщил Report начальник отдела связей с общественностью полковник полиции Камран Алиев, использование водителями частных транспортных средств без особой необходимости не целесообразно: "Водителям, без определенного опыта управления автомобилем в эти дни не советуем садиться за руль. Если нет особой необходимости, просим граждан как можно меньше использовать личные автотранспортные средства".