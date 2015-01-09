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    ​ГУДП в очередной раз предупредило водителей

    Начальник отдела связей с общественностью полковник полиции Камран Алиев обратился к водителям

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Главное управление дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана в очередной раз предупредило водителей. Как сообщил Report начальник отдела связей с общественностью полковник полиции Камран Алиев, использование водителями частных транспортных средств без особой необходимости не целесообразно: "Водителям, без определенного опыта управления автомобилем в эти дни не советуем садиться за руль. Если нет особой необходимости, просим граждан как можно меньше использовать личные автотранспортные средства".

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