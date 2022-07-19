ГДП: В Баку по ряду направлений перекрыты дороги

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям и участникам движения.
Как сообщили Report в Управлении, на улице Джалила Мамедкулизаде - от Главного клинического госпиталя ВС в сторону улицы Гасана Алиева в обоих направлениях и на улице Джалила Мамедкулизаде - в сторону улицы Ханифы Алескерова ограничено движение из-за проводимых ремонтно-строительных работ:
"Просим водителей до завершения ремонтно-строительных работ поменять направление движения во избежание плотности в указанном направлении".