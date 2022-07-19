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ГДП: В Баку по ряду направлений перекрыты дороги

ГДП: В Баку по ряду направлений перекрыты дороги Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям и участникам движения.
Происшествия
19 июля 2022 г. 11:08
ГДП: В Баку по ряду направлений перекрыты дороги
Report

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям и участникам движения.

Как сообщили Report в Управлении, на улице Джалила Мамедкулизаде - от Главного клинического госпиталя ВС в сторону улицы Гасана Алиева в обоих направлениях и на улице Джалила Мамедкулизаде - в сторону улицы Ханифы Алескерова ограничено движение из-за проводимых ремонтно-строительных работ:

"Просим водителей до завершения ремонтно-строительных работ поменять направление движения во избежание плотности в указанном направлении".

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Bakıda bəzi istiqamətlərdə yollar bağlanıb"

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