ГДП: В Баку по ряду направлений перекрыты дороги

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям и участникам движения.

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям и участникам движения.

Как сообщили Report в Управлении, на улице Джалила Мамедкулизаде - от Главного клинического госпиталя ВС в сторону улицы Гасана Алиева в обоих направлениях и на улице Джалила Мамедкулизаде - в сторону улицы Ханифы Алескерова ограничено движение из-за проводимых ремонтно-строительных работ:

"Просим водителей до завершения ремонтно-строительных работ поменять направление движения во избежание плотности в указанном направлении".