ГДП сообщила о ситуации на дорогах в связи со снежной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) сообщило о ситуации на дорогах в связи со снежными погодными условиями, передает Report. В сообщении говорится:

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) сообщило о ситуации на дорогах в связи со снежными погодными условиями, передает Report. В сообщении говорится:

"Начиная с 19:00 16 января, сотрудники 2-го батальона полка ДПС Главного управления Государственной дорожной полиции МВД совместно с сотрудниками Губинского,Шабранского и Хачмазского дорожно-эксплуатационных управлений с использованием специальной техники продолжают работы по очистке от снега и посыпке солью проезжих частей на 0-48 км дороги Гяндоб-Ялама и на 130-204,7 км дороги Баку-Губа-Дагестанская граница. В результате работы в усиленном режиме на этих территориях не было дорожно-транспортных происшествий".