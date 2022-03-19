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ГДП сделала заявление в связи со сходом снежной лавины в Исмаиллы

ГДП сделала заявление в связи со сходом снежной лавины в Исмаиллы 11:58 “На участке дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем по территории поселка Басгал, принимаются меры по устранению последствий, вызванных снегом, обеспечению нормального движения транспортных средств”
Происшествия
19 марта 2022 г. 12:44
ГДП сделала заявление в связи со сходом снежной лавины в Исмаиллы

“На участке дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем по территории поселка Басгал, принимаются меры по устранению последствий, вызванных снегом, обеспечению нормального движения транспортных средств”.

Об этом Report сообщил официальный представитель Главного управления Государственной дорожной полиции (ГГУДП), полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники полка дорожно-патрульной службы, непосредственно подчиненного ГГУДП, совместно с работниками дорожного хозяйства очищают от снега и льда дороги на территории поселка Басгал: “В целях обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий проводятся необходимые мероприятия. В настоящее время дороги находятся под контролем, движение автомобилей продолжается”.

Отметим, что на прошлой неделе в связи со снегопадом на участке дороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем по территории поселка Басгал, произошел сход снежной лавины. В результате движение автомобилей было полностью парализовано.

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Версия на английском языке Azerbaijan traffic police makes statement over avalanche in Ismayilli
Версия на азербайджанском языке DYP İsmayıllıdakı qar uçqunu ilə bağlı açıqlama verib

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