ГДП сделала родителям предупреждение в связи с "последним звонком"

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Дорожно-патрульная служба 14 июня будет нести службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности дороги на территории проведения "последнего звонка" будут взяты под контроль".

Об этом Report сообщил заведующий отделом по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он сказал, что в отношении лиц, управляющими транспортными средствами без водительских прав, будут приняты серьезные меры: "Пусть родители учитывают это и не разрешают не имеющим водительских прав детям управлять автомобилем. Это имеет большое значение с точки зрения безопасности".

В.Асадов добавил, что в прошлом году в результате управления учащимся 11 класса автомобиля без водительских прав произошло ДТП, в результате которого пострадали двое.

Начальник управления подчеркнул, что сотрудники дорожно-патрульной службы будут нести службу на улицах и проспектах, где расположены образовательные учреждения, где будут проводить "последний звонок" для устранения искусственного возникновения плотности и пробок.