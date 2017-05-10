 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГДП провела в Губе рейд, оштрафованы свыше 40 водителей - ФОТО

    Планируется периодическое проведение рейдов© Report.az

    Губа. 10 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции (ГДП) Губинского районного отделения полиции провели на территории района рейд.

    Как сообщает северное бюро Report, в ходе проведенного на отдельных территориях района трехчасового рейда было выявлено свыше 40 фактов нарушения правил дорожного движения. Один из водителей управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, один не имел водительских прав, пятеро нарушили правила перевозки и пр.

    Основная цель рейда заключалась в пресечении дорожно-транспортных происшествий и обеспечении безопасности на дорогах.

    Планируется периодическое проведение рейдов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi