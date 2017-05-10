ГДП провела в Губе рейд, оштрафованы свыше 40 водителей - ФОТО

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Губа. 10 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники отделения Государственной дорожной полиции (ГДП) Губинского районного отделения полиции провели на территории района рейд.

Как сообщает северное бюро Report, в ходе проведенного на отдельных территориях района трехчасового рейда было выявлено свыше 40 фактов нарушения правил дорожного движения. Один из водителей управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, один не имел водительских прав, пятеро нарушили правила перевозки и пр.

Основная цель рейда заключалась в пресечении дорожно-транспортных происшествий и обеспечении безопасности на дорогах.

Планируется периодическое проведение рейдов.