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    ГДП провела рейды в Евлахе, оштрафовано 20 водителей - ВИДЕО

    © Report

    Евлах. 27 августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе прошел рейд против нарушителей правил дорожного движения. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, во время рейдов, проведенных сотрудниками Управления государственной дорожной полиции (ГДП) в различных частях города, было задержано свыше 40 автомобилей. 

    В отношении 20-ти человек применен штраф. Некоторые из водителей не согласились с претензиями сотрудников полиции и возразили против штрафа. 

    В ходе рейдов были зафиксированы случаи неподчинения приказу полицейских остановиться. Зафиксированы также другие нарушения. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры. 

    Рейды дорожной полиции на территории города продолжатся. 

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