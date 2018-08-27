ГДП провела рейды в Евлахе, оштрафовано 20 водителей - ВИДЕО

Евлах. 27 августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе прошел рейд против нарушителей правил дорожного движения.
Как сообщает ширванское бюро Report, во время рейдов, проведенных сотрудниками Управления государственной дорожной полиции (ГДП) в различных частях города, было задержано свыше 40 автомобилей.
В отношении 20-ти человек применен штраф. Некоторые из водителей не согласились с претензиями сотрудников полиции и возразили против штрафа.
В ходе рейдов были зафиксированы случаи неподчинения приказу полицейских остановиться. Зафиксированы также другие нарушения. В отношении нарушителей приняты соответствующие меры.
Рейды дорожной полиции на территории города продолжатся.
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