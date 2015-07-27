​ГДП провела рейды близ центров отдыха - оштрафовано около 100 водителей - ФОТО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В селе Илису Гахского района прошел рейд против нетрезвых водителей. Как сообщает Report, рейд прошел с участием 5-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции, Дорожно-патрульной службы Гахского района и межрайонного наркологического отделения.

В ходе 4-часового рейда в отношении нарушителей был составлен протокол в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Среди задержанных водителей были как отдыхающие в Илису граждане, так и местные жители.

В ходе рейда были зарегистрированы также случаи неповиновения приказу сотрудников дорожной полиции.

Все управлявшие автомобилями в нетрезвом состоянии водители были задержаны. Некоторые из них пытались скрыться, не подчинившись приказу полицейских, однако это не спасло их от штрафа.

Автомобили 10 находившихся в нетрезвом состоянии водителей были увезены на штрафную стоянку, в их отношении составлены административные протоколы.

Штрафы применены и в отношении владельцев автомобилей с занавесками и пленкой на окнах, которые были сняты на месте.

В целом, в ходе рейда в отношении около 100 нарушителей правил дорожного движения сотрудниками ГДП в соответствии с Кодексом административных правонарушений был составлен протокол.