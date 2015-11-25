​ГДП провела рейд в Мингячевире, оштрафовано 25 водителей

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции провели в Мингячевире рейд, в ходе которого были оштрафованы 25 водителей.

Как сообщает Report, рейд провели на проспекте Гейдара Алиева сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Мингячевира.

Основная цель заключалась в обеспечении безопасности движения на дорогах и выявлении допущенных водителями правонарушений. В ходе рейда были задержаны не имеющие водительских прав лица, а также выявлены случаи неиспользования ремней безопасности. В отношении 25 водителей были приняты административные меры, а их автомобили увезены на штрафную площадку.

Предусматривается систематическое проведение подобных рейдов.