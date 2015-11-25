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    ​ГДП провела рейд в Мингячевире, оштрафовано 25 водителей

    Цель заключалась в обеспечении безопасности движения на дорогах

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной дорожной полиции провели в Мингячевире рейд, в ходе которого были оштрафованы 25 водителей.

    Как сообщает Report, рейд провели на проспекте Гейдара Алиева сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Мингячевира.

    Основная цель заключалась в обеспечении безопасности движения на дорогах и выявлении допущенных водителями правонарушений. В ходе рейда были задержаны не имеющие водительских прав лица, а также выявлены случаи неиспользования ремней безопасности. В отношении 25 водителей были приняты административные меры, а их автомобили увезены на штрафную площадку.

    Предусматривается систематическое проведение подобных рейдов. 

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