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    ГДП провела рейд в Кюрдамире, оштрафовано 50 водителей

    © Report

    Кюрдамир. 12 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе проведен рейд против нарушителей правил дорожного движения.

    Как сообщает аранское бюро Report, сотрудниками дорожной полиции были задержаны водители автомобилей, двигающихся по запрещенным для крупнотоннажных и крупногабаритных автомобилей дорогам, нарушивших правила и двигающихся на высокой скорость близ населенных пунктов.

    Во время рейда в целом в отношении около 50 водителей автомобилей были составлены протоколы, эксплуатация некоторых автомобилей была приостановлена, транспортное средство отогнано на штрафплощадку.

    Во время рейда сотрудниками дорожной полиции были выявлены и наказаны в административном порядке водители, изменившие конструкцию автомобиля, не использующие ремни безопасности, неверно выполнившие обгон, управляющие автомобилем без наличия водительских прав, управляющие автомобилем с неразличимым от грязи номерным знаком, не подчинившихся приказу остановиться, повесившие в автомобиле кустарно сшитые шторы.

    Нарушившие правила по незнанию водители были просвещены сотрудниками ГДП.

    Рейды планируется регулярно проводить до конца текущего года.

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