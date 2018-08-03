 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГДП провела рейд, оштрафованы более 15 водителей

    © Report

    Закатала. 3 августа. REPORT.AZ/ В Закатальском районе проведен рейд в рамках месячника "Чистый воздух".

    Как сообщает северо-западное бюро Report, во время проверок, проводимых Государственной дорожной полицией Закатальского районного отделения полиции, водители не соответствующих нормативам транспортных средств были оштрафованы в соответствующем порядке.

    Целью проведения рейдов было усиление контроля над загрязнением воздуха ядовитыми веществами в выхлопных газах автомобилей, а также принятие мер в административном порядке в отношении виновных.

    Во время рейда после проверки специальным приспособлением выхлопных газов, выделяемых мотором, в отношении владельцев было принято соответствующее решение и составлен протокол.

    Несмотря на то, что сотрудники ГДП объяснили им о выбросе в атмосферу большего установленного нормой количества угарного газа, некоторые водители не согласились с выписанными штрафами.

    Во время рейда было задержано около 50 автомобилей. В отношении 15 водителей выписаны штрафы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi