ГДП провела рейд, оштрафованы более 15 водителей

© Report

Закатала. 3 августа. REPORT.AZ/ В Закатальском районе проведен рейд в рамках месячника "Чистый воздух".

Как сообщает северо-западное бюро Report, во время проверок, проводимых Государственной дорожной полицией Закатальского районного отделения полиции, водители не соответствующих нормативам транспортных средств были оштрафованы в соответствующем порядке.

Целью проведения рейдов было усиление контроля над загрязнением воздуха ядовитыми веществами в выхлопных газах автомобилей, а также принятие мер в административном порядке в отношении виновных.

Во время рейда после проверки специальным приспособлением выхлопных газов, выделяемых мотором, в отношении владельцев было принято соответствующее решение и составлен протокол.

Несмотря на то, что сотрудники ГДП объяснили им о выбросе в атмосферу большего установленного нормой количества угарного газа, некоторые водители не согласились с выписанными штрафами.

Во время рейда было задержано около 50 автомобилей. В отношении 15 водителей выписаны штрафы.