​ГДП провела очередной рейд: задержаны 32 водителя

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Агджабединского района провели очередной рейд.

Как сообщает Report, во время рейда были установлены не имеющие водительских прав лица, а также водители, не использующие ремней безопасности.

Были выявлены также случаи, связанные с управлением транспортом в нетрезвом состоянии, превышением скорости, нарушением правил обгона и т.д.

В отношении 32 водителей приняты административные меры. Четверо из них наказаны за управление транспортом в нетрезвом состоянии, пятеро - за отсутствие водительских прав, трое - за нарушение правил обгона, один - за нарушение правил перевозки груза, 10 человек - за несвоевременное прохождение автомобилем техосмотра, шестеро - за неиспользование ремня безопасности и 3 человека - за несоблюдение дорожных знаков.

Автомобили пьяных водителей и лиц, не имеющих водительских прав, увезли на штрафстоянку.

По словам начальника отделения Государственной дорожной полиции Агджабединского района Дадаша Ибрагимова, основная цель рейда, проведенного на проспекте Гейдара Алиева, заключается в обеспечении безопасности движения на дорогах и выявлении допущенных водителями нарушителей.

Рейды будут продолжены.