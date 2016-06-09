​ГДП прокомментировало информацию об установке в Уджаре скрытых радаров

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции прокомментировало распространенные в СМИ фото и информацию об установке скрытых радаров на магистрали Баку-Газах на территории Уджарского района.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью структуры, полковник полиции Кямран Алиев, эти фото были распространены в СМИ еще 6 лет назад: "В настоящее время подобными радарами не пользуются. Нет необходимости в проведении кем-то скрытых съемок, так как на этих территориях должны устанавливаться знаки, указывающие на наличие радаров.

Распространенные сегодня СМИ фото были опубликованы еще 6 лет назад. То есть, эти фотографии не новые. Они были распространены некоторыми сайтами 19 августа 2010 года. Вполне возможно, что кто-то ищет сенсацию и по этой причине распространяет их. Какой смысл распространять снятые 6 лет назад фото как новые?!".

К.Алиев подчеркнул, что после установки в автомобилях ДПС в Азербайджане новой патрульной системы (İ-patrul sistemi), необходимости в установке подобных радаров нет: "Согласно закону, в населенных пунктах устанавливаются информационные плакаты, указывающие на наличие радаров на расстоянии 200-500 м. Что же касается наличия радаров вне населенных пунктов, указывающие на это информационные плакаты должны устанавливаться на расстоянии от 150 до 300 м".