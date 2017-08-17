ГДП прокомментировала вопрос получения взятки от известного футболиста

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Государственная дорожная полиции Главного управления полиции г.Баку прокомментировала вопрос получения взятки дорожной полицией от известного футболиста Рашада Садыгова.

Как заявил Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, информация о получении взятки у футболиста совершенно необоснованная.

Он выделил, что Р.Садыгов необоснованно обвинил сотрудников дорожно-патрульной службы и распространил эту информацию: "Он был задержан сотрудниками ДПС, так как управлял автомобилем марки "Maserati" с государственным номерным знаком 10-SS-606 без использования ремня безопасности. При осмотре автомобиля было обнаружено, что в моторе в системе выброса переработанных газов нарушены нормативные требования. Туда была вмонтирована звукоусилительная установка. Р.Садыгову были разъяснены его права и обязанности, автомобиль был отстранен от дорожного движения и размещен в соответствующую стоянку временного содержания. С участием Р.Садыгова сотрудники ДПС и приглашенные эксперты осмотрели с помощью специальных инструментов систему выброса переработанных газов в двигателе. Было установлено, что в систему вмонтирована звукоусилительная установка и в отношении Р.Садыгова выписан административный протокол KYP-647967. Думаю, штраф за выписанный протокол в размере 500 манатов оказал на него действие, и для ухода от ответственности по оплате штрафа он распространяет в прессе необоснованную информацию и старается бросить тень на работу ГДП".

В.Асадов отметил, что после распространения информации о получении взятки дорожной полицией у Р.Садыгова он пересмотрел ситуацию: "После просмотра представленных мне документов, звукозаписей и видеокадров я пришел к выводу, что из-за большого размера штрафа Р.Садыгов старается так необычно отомстить ГДП и прибегнул к такому способу. Он нарушил требования правил движения на управляемом им автомобиле и распространением ложной информации старается отвлечь внимание.

Думаю, Р.Садыгов должен быть таким же образцовым водителем, как и образцовым футболистом, чем заработал любовь фанатов".